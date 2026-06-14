Dopo la breve fase più fresca causata dalle correnti atlantiche, che hanno portato qualche pioggia e temperature al di sotto delle medie stagionali, l’anticiclone torna a espandersi verso nord.

Già da questo weekend, infatti, le temperature stanno registrando un generale aumento, con valori che si mantengono di alcuni gradi al di sopra delle medie del periodo.

Previsioni meteo per domenica

Nel dettaglio, la giornata di oggi, domenica 14 giugno, sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Calabria, con cieli per lo più poco nuvolosi. Qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi nelle ore pomeridiane sui rilievi della Sila, del Pollino, delle Serre e dell’Aspromonte, ma non sono previste precipitazioni significative.

Le temperature sono attese in ulteriore aumento, con valori massimi compresi tra 26 e 28°C lungo le coste, soprattutto su quelle ioniche. Picchi fino a 30°C potranno essere raggiunti tra il Crotonese e il Cosentino, mentre nelle aree interne si toccheranno diffusamente i 32-33°C, in particolare nella Valle del Crati, nella Piana di Sibari e nel Crotonese.