Due giorni di fila (giovedì e venerdì) con il grado di massima allerta per il calore per Reggio Calabria.

Se domani saranno 27 le città col bollino rosso, ovvero il totale di quelle monitorate in Italia, nella giornata di venerdì il numero dei centri urbani con l'allerta massima per le ondate di calore scenderà a 26.

Bolzano uscirà infatti dalla morsa dell'afa, tornando al colore giallo. Lo indica il bollettino del ministero della Salute, che ricorda come il colore rosso segnali una condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di tutta la popolazione. Per la giornata di oggi le città con bollino rosso sono 25: Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte.