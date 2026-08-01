Temperature tra 30 e 33 gradi sulle coste, con punte più alte nelle zone interne. Possibili piogge su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte

L’anticiclone africano continua ad interessare la Calabria. Da diversi giorni ormai le temperature si mantengono intorno ai 22°C alla quota di 1500m e ciò significa che sulle coste e pianure il termometro oscilla tra i 30 e i 33°C con qualche picco fino ai 35-36°C lungo le aree costiere del settore Jonico. Temperature più elevate si registrano invece nelle aree più interne come di consueto con queste configurazioni, e in particolare nel Cosentino dove il termometro raggiunge localmente i 39-40°C.

Ad accentuare il caldo però è l’alto tasso di umidità: specie lungo le coste infatti si hanno percentuali molto elevate che raggiungono di giorno il 40% ma il picco più elevato si raggiunge durante le ore notturne quando la percentuale sale fino al 90% su tutto il settore Tirrenico, Istmo Catanzarese e coste Joniche catanzaresi.

Meteo weekend

Durante il weekend la situazione resterà immutata con le temperature che rimarranno praticamente invariate su tutta la regione e con clima dunque caldo e afoso. Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche avremo tempo stabile durante le ore mattutine e serali: da segnalare però un possibile peggioramento nelle ore pomeridiane specie sui rilievi montuosi con lo sviluppo di temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.