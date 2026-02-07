Il treno delle perturbazioni non cenna a fermarsi. Nella giornata di ieri l’ennesima fase di maltempo ha interessato ancora una volta il comparto tirrenico e aree interne del territorio con piogge localmente molto abbondanti che hanno causato qualche disagio con allagamenti , smottamenti e fiumi in piena.

Durante la giornata di sabato però vivremo 2 fasi: la prima sarà caratterizzata da tempo perlopiù variabile su gran parte della territorio nella prima parte di giornata con cieli che si manterranno nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Ecco però che una nuova perturbazione raggiungerà il Cosentino nelle ore pomeridiane e serali apportando un nuovo peggioramento ancora una volta sulle aree tirreniche ma con precipitazioni che interesseranno anche le aree interne.

Come gli scorsi giorni le piogge saranno interessate da forti raffiche di vento dai quadranti occidentali con possibili valori fino ai 100 km/h e con mari che continueranno a mantenersi agitati lungo tutte le coste Tirreniche.

Una nuova breve pausa dai fenomeni è attesa nella giornata di domenica ma già da lunedì sono attese nuove piogge su gran parte del territorio, ma di questo ne riparleremo.