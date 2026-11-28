L’area depressionaria presente sull’Italia causerà ancora locale maltempo in questo ultimo weekend del mese di novembre.

Per la giornata di sabato ci attendiamo piogge sparse a carattere di rovescio o localmente di temporale su gran parte della Calabria e fin dal mattino dapprima sui settori tirrenici per poi espandersi sul resto della regione. Le precipitazioni si manterranno a tratti anche moderate e in particolare nelle aree interne.

Tale area instabile scivolerà verso Sud già dalla serata apportando un generale miglioramento dalla serata e nottata. Miglioramento che sarà più ampio nella giornata di domenica quando si avranno condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno poco nuvolosi eccezione fatta delle aree joniche del Cosentino e Crotonese dove saranno possibili deboli piovaschi a qualche fiocco di neve nelle aree silane fino ai 1300-1400m di quota.

Lo scivolamento della bassa pressione causerà anche un generale calo delle temperature che andrà in scena a partire da domenica: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste temperature al di sotto delle medie stagionali su tutta la regione con valori massimi che si manterranno intorno ai 15-16°C lungo le coste, ma il calo termico si avvertirà soprattutto durante le ore notturne e prime ore del mattino quando il termometro scenderà al di sotto dei 10°C su gran parte della Calabria e con possibili valori fino ai -2/-3°C nelle aree montuose della Sila e del Pollino.