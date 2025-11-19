Dopo la breve tregua di metà settimana, un affondo di aria artica porterà piogge diffuse, un brusco calo delle temperature e nevicate su Sila e Pollino fin dai 1300-1400 metri

Stop all'anticiclone anche sulla Calabria. Le masse d'aria stanno ormai per cambiare: le piogge sono iniziate ad arrivare grazie ad una prima perturbazione da Sud-ovest che ha apportato precipitazioni localmente anche moderate specie lungo il settore Tirrenico della regione. Tra il pomeriggio/sera di domani e giovedì avremo però una breve pausa prima dell'arrivo di un affondo di aria artica su tutt'Italia e sulla Calabria capace di apportare nuovo maltempo e temperature in generale calo.

Weekend con freddo, pioggia e prima neve sui monti

Nel dettaglio, secondo le ultime emissioni modellistiche, la perturbazione raggiungerà la Calabria nella giornata di venerdì con piogge sparse e locali temporali dapprima sui settori tirrenici per poi espandersi anche su quelli interni e jonici; le precipitazioni sono attese localmente anche moderate/forti. Come anticipato però la perturbazione sarà accompagnata anche da un generale calo delle temperature: sempre in base alle ultime emissioni modellistiche, è previsto un calo termico di circa 8-9°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro non supererà i 15-16°C ma attenzione perché sui principali monti calabresi potrà arrivare la prima neve di stagione.

Ad oggi le aree con più probabilità di essere interessate dalle nevicate sono soprattutto quelle della Sila e del Pollino tra cui Monte Botte Donato e Monte Scuro, ma non sono da escludere fiocchi di neve anche nei principali villaggi intorno ai 1300-1400 m di quota.