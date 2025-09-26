Le aree più colpite saranno quelle del Reggino e del basso Catanzarese, precipitazioni moderate e nubi sparse sul resto della regione

Come annunciato da diversi giorni la prima perturbazione di stampo autunnale sta per interessare la Calabria.

Un vortice di bassa pressione infatti risalirà dal Nord Africa posizionandosi nel mar Jonio e ciò causerà aria umida e instabile che dal mare raggiungerà le coste joniche. In particolare nella giornata di domani le aree più colpite saranno soprattutto quelle del Reggino e del basso Catanzarese dove si potranno registrare localmente accumuli consistenti. Precipitazioni che comunque interesseranno anche il resto dei settori jonici specie catanzaresi e crotonesi con piogge localmente moderate. I picchi più elevati si potranno invece registrare nelle aree più interne della bassa Calabria con possibili valori fino ai 70-80 mm. Sul resto della regione sono previste nubi sparse ma non sono da escludere locali e deboli piovaschi.

In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi ha emesso un’allerta gialla lungo le aree joniche della regione.