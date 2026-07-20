Bollino rosso per l'emergenza nel capoluogo dello Stretto, dove la temperatura notturna è rimasta sui 34 gradi. Picchi fino a 42 gradi nell'entroterra, ma al momento gli ospedali non registrano un incremento dei ricoveri

La Calabria continua a fare i conti con un'ondata di caldo particolarmente intensa, con temperature che in diverse aree della regione hanno superato i 40 gradi e notti caratterizzate da valori eccezionalmente elevati. La situazione più critica si registra a Reggio Calabria, dove oggi è scattato il bollino rosso per l'emergenza caldo.

Nel capoluogo dello Stretto, oltre alle temperature elevate registrate durante il giorno, a colpire è soprattutto la cosiddetta notte tropicale: il termometro, infatti, è rimasto intorno ai 34 gradi anche nelle ore notturne, rendendo particolarmente difficile trovare sollievo dal caldo.

Nonostante le condizioni climatiche estreme, al momento non si registrano particolari criticità dal punto di vista sanitario. Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, infatti, non si è verificato un aumento dei ricoveri riconducibili all'ondata di calore.

Picchi fino a 42 gradi nell'entroterra

Il caldo intenso interessa anche il resto della regione. In diverse località dell'entroterra le temperature hanno raggiunto e superato i 40 gradi, con punte di 42 gradi a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, Sellia Superiore, nel Catanzarese, e Torano Scalo, nel Cosentino.

Anche Catanzaro sta vivendo giornate particolarmente afose. Alle 12.30 la temperatura ha raggiunto i 37,4 gradi, mentre durante la notte il termometro è rimasto costantemente sopra i 30 gradi, confermando una situazione di forte disagio legata all'afa.

Anche nel capoluogo calabrese, tuttavia, gli ospedali non segnalano, allo stato, un incremento degli accessi o dei ricoveri collegati alle elevate temperature.