Come da previsione l'anticiclone inizia a rinforzarsi anche sulla nostra Regione. Già da oggi e nei prossimi giorni le temperature sono previste in generale aumento con qualche picco previsto fino ai 38°C specie nelle aree interne del Cosentino.

Intanto ecco alcuni valori termici registrati nella giornata di oggi dalle stazioni meteorologiche aggiornate alle ore 15.45:

Provincia di Cosenza

  • Torano Scalo: 36.1°C
  • Castrovillari: 35.6°C
  • Bisignano: 35.3°C
  • Camerata: 35.1°C
  • Zumpano: 34.9°C
  • Rende: 34.4°C

Provincia di Reggio Calabria

  • Platì: 34.9°C
  • Bova: 34.7°C
  • Bovalino: 34.2°C
  • Gioiosa: 34.1°C
  • Pietrastorta: 33.1°C
  • Antonimina: 32.4°C

Provincia di Catanzaro

  • Soverato: 34.6°C
  • Botricello: 34.5°C
  • Calabricata: 34.2°C
  • Roccelletta di Borgia: 33.6°C
  • Martirano: 30.4°C
  • Catanzaro: 30°C
  • Corbino: 28.9°C

Provincia di Vibo Valentia

  • Mileto: 31.7°C
  • Arena: 30.3°C
  • Zungri: 29°C
  • Fabrizia: 28.7°C
  • Joppolo: 28.7°C