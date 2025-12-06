Le condizioni meteorologiche sono in netto miglioramento. Archiviato ormai il maltempo che ha colpito la Calabria, durante questo weekend avremo tempo stabile su gran parte della Regione con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Qualche nube più compatta la troveremo soltanto lungo le aree Tirreniche della bassa Calabria e in particolare tra Reggino e Vibonese dove non sono da escludere locali piovaschi ma di debole intensità. Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori che si manterranno perfettamente in media con il periodo.

Robusto anticiclone dall’Immacolata

Ecco però che a partire da lunedì, festa dell’Immacolata, si aprirà una lunga fase stabile su tutta la Regione: un promontorio di alta pressione infatti tenderà a risalire da Sud inglobando l’intero territorio causando, almeno per tutta la prossima settimana, condizioni meteorologiche stabili ovunque con cieli quasi soleggiati e clima localmente mite durante le ore diurne. Le temperature infatti subiranno un generale aumento specie nei valori massimi e che si manterranno al di sopra delle medie stagionali di circa 8°C alla quota standard di 1500m con temperature al suolo, come detto, localmente miti (ma non calde). Bel tempo però è sinonimo anche di inversione termica: questo vorrà dire che se durante le ore diurne il clima si manterrà mite, ecco che durante le ore notturne il termometro scenderà ovunque con temperature che localmente risulteranno fredde.