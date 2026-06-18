Mentre il Nord Italia è alle prese con l’inizio di una nuova e intensa ondata di caldo, sulla nostra regione continua ad affluire aria più fresca in quota. Tra martedì e la giornata di ieri, infatti, l’arrivo di queste correnti ha causato la formazione di violenti temporali nelle aree montuose, in particolare sulla Sila e sul Pollino. Qui le precipitazioni si sono rivelate localmente intense e accompagnate da grandinate di media dimensione, soprattutto nelle aree della Pre-Sila Catanzarese.

L’anticiclone, però, inizierà già da oggi a rinforzarsi. Come detto, la nuova ondata di caldo interesserà soprattutto le aree centro-settentrionali dell’Italia, ma le temperature subiranno un generale rialzo anche in Calabria. In particolare, dal weekend sono previsti valori di circa 18-20°C alla quota standard di 1.500 metri, condizione che porterà il termometro a raggiungere facilmente i 30-32°C lungo le coste e nelle pianure, soprattutto sui settori ionici.

Picchi più elevati si registreranno però nelle aree interne del Crotonese e del Cosentino, dove le temperature potranno raggiungere i 35-36°C nella Valle del Crati, nella Piana di Sibari e nel Marchesato Crotonese. Il tutto sarà accompagnato da condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, ad eccezione di qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane sui rilievi, ma senza rischio di precipitazioni.

Ribadiamo comunque che tali temperature risultano solo leggermente al di sopra delle medie del periodo e che, ad oggi, il termometro non registra alcun eccesso significativo.