In giornata temperature oltre 20 gradi ovunque. Diverse perturbazioni raggiungeranno tutta la regione nei prossimi giorni. Le previsioni meteo
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
La settimana che sta per giungere al termine è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche tutt'altro che autunnali. Un'area di alta pressione infatti sta interessando da diversi giorni il Mediterraneo e la Calabria apportando tempo stabile e clima mite durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne le temperature si mantengono localmente fredde a causa dell'inversione termica che si crea. Tale area però subirà un ulteriore rinforzo tra domenica e lunedì quando avremo picchi di temperature oltre i 20°C su gran parte della regione: in particolare lungo le coste specie joniche sono previsti fino ai 22-23°C ma picchi fino ai 25°C potranno essere registrati nelle aree interne specie del Cosentino e del Vibonese; di conseguenza anche le temperature minime saranno in generale aumento rispetto agli ultimi giorni.
Piogge, freddo e primi fiocchi di neve in arrivo
Ecco però che un possibile cambiamento sarà possibile durante la prossima settimana: secondo le attuali uscite modellistiche infatti, diverse perturbazioni raggiungeranno la nostra regione apportando piogge e locali temporali diffusi accompagnati da aria più fredda da Nord che causerà un generale calo delle temperature con possibili primi fiocchi di neve sulle alture dei monti principali. Ovviamente questa è solo una prima tendenza che dovrà essere confermata o smentita, e in merito a ciò vi invitiamo a continuare a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.