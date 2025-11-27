Precipitazioni questa mattina lungo le aree tirreniche, nel pomeriggio interessate anche quelle joniche. Temperature in calo
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
Il vortice di bassa pressione presente sul Sud Italia sta apportando spiccata variabilità su tutta la regione con piogge e temporali alternate a fasi più asciutte in particolare lungo le aree tirreniche. Durante le ore notturne è tornata nuovamente a farci visita la dama bianca con nevicate che hanno interessato le aree più elevate della Sila a partire dai 1600m con modesti accumuli su Monte Scuro, Monte Curcio e Botte Donato.
Intanto per la giornata di oggi ci attendiamo una giornata ancora molto variabile su tutta la regione con piogge sparse e qualche possibile temporale lungo le aree tirreniche. Nel pomeriggio/sera tali fenomeni potranno interessare anche le aree interne e joniche della regione .
Le temperature sono previste stazionarie o in lieve calo con valori che si manterranno di qualche grado al di sotto delle medie stagionali e venti variabili.