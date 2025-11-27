Il vortice di bassa pressione presente sul Sud Italia sta apportando spiccata variabilità su tutta la regione con piogge e temporali alternate a fasi più asciutte in particolare lungo le aree tirreniche. Durante le ore notturne è tornata nuovamente a farci visita la dama bianca con nevicate che hanno interessato le aree più elevate della Sila a partire dai 1600m con modesti accumuli su Monte Scuro, Monte Curcio e Botte Donato.

Intanto per la giornata di oggi ci attendiamo una giornata ancora molto variabile su tutta la regione con piogge sparse e qualche possibile temporale lungo le aree tirreniche. Nel pomeriggio/sera tali fenomeni potranno interessare anche le aree interne e joniche della regione .

Le temperature sono previste stazionarie o in lieve calo con valori che si manterranno di qualche grado al di sotto delle medie stagionali e venti variabili.