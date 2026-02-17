L'ennesimo ciclone ha raggiunto la Calabria. Dalla serata di ieri ma soprattutto nella notte forti piogge accompagnate da attività elettrica hanno interessato gran parte della regione e in particolare le aree tirreniche, interne e joniche del Catanzarese con accumuli che si sono rivelati, ancora una volta, abbondanti.

Il protagonista di questa fase di maltempo però è il vento: violente raffiche di tempesta infatti stanno tutt'ora la Calabria con valori che hanno superato i 100 km/h. Ecco alcune raffiche registrate:

Mendicino - Volpicchie 133 km/h

Mendicino - Tivolille 126 km/h (proprietà di Logullo)

Lattarico 118 km/h

Celico - Monte Scuro 112 km/h (proprietà di Logullo)

Altilia 112 km/h

Mormanno 111 km/h

Amantea Spiaggia 110 km/h (proprietà di Logullo)

Corbino 107 km/h

Pietrastorta 99 km/h

Allai 99 km/h

Cosenza - Serra Spiga 98 km/h

Monte Scrisi 93 km/h

Lamezia Terme 88 km/h

Petilia Policastro 88 km/h

Sant'Ilario dello Ionio 88 km/h

Mesoraca 86 km/h

Siderno - Corso Garibaldi 85 km/h

Marina di Curinga 85 km/h

Cassano I.- Sibari 84 km/h

Campora San Giovanni 83 km/h

Pizzo Calabro 83 km/h

Steccato di Cutro 83 km/h

In mattinata continueranno ancora condizioni meteorologiche instabili soprattutto nelle aree della Bassa Calabria, mentre dal primo pomeriggio è atteso un generale miglioramento ovunque con diminuzione anche dell'intensità del vento.