Forti piogge in gran parte della regione ma protagoniste sono state le forti raffiche che hanno spazzato il Cosentino. In mattinata ancora condizioni instabili, nel pomeriggio generale miglioramento

L'ennesimo ciclone ha raggiunto la Calabria. Dalla serata di ieri ma soprattutto nella notte forti piogge accompagnate da attività elettrica hanno interessato gran parte della regione e in particolare le aree tirreniche, interne e joniche del Catanzarese con accumuli che si sono rivelati, ancora una volta, abbondanti.

Il protagonista di questa fase di maltempo però è il vento: violente raffiche di tempesta infatti stanno tutt'ora la Calabria con valori che hanno superato i 100 km/h. Ecco alcune raffiche registrate:

Mendicino - Volpicchie 133 km/h

Mendicino - Tivolille 126 km/h (proprietà di Logullo)

Lattarico 118 km/h

Celico - Monte Scuro 112 km/h (proprietà di Logullo)

Altilia 112 km/h

Mormanno 111 km/h

Amantea Spiaggia 110 km/h (proprietà di Logullo)

Corbino 107 km/h

Pietrastorta 99 km/h

Allai 99 km/h

Cosenza - Serra Spiga 98 km/h

Monte Scrisi 93 km/h

Lamezia Terme 88 km/h

Petilia Policastro 88 km/h

Sant'Ilario dello Ionio 88 km/h

Mesoraca 86 km/h

Siderno - Corso Garibaldi 85 km/h

Marina di Curinga 85 km/h

Cassano I.- Sibari 84 km/h

Campora San Giovanni 83 km/h

Pizzo Calabro 83 km/h

Steccato di Cutro 83 km/h

In mattinata continueranno ancora condizioni meteorologiche instabili soprattutto nelle aree della Bassa Calabria, mentre dal primo pomeriggio è atteso un generale miglioramento ovunque con diminuzione anche dell'intensità del vento.