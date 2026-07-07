Come previsto, in questa fase la Calabria è alle prese con un clima estivo perfettamente in linea con il periodo. Il termometro infatti si mantiene stabile secondo la media di luglio e con valori che non superano i 30-32°C ad eccezione delle solite vallate.

Ecco però che infiltrazioni instabili continueranno a raggiungere la regione nella giornata di oggi: dopo una mattinata stabile e con cieli prettamente soleggiati, nelle prime ore del pomeriggio avremo la formazione di nubi temporalesche sui rilievi montuosi della Sila e del Pollino, con possibili piogge e temporali accompagnati da grandine che interesseranno soprattutto le aree più orientali. Tali precipitazioni però potranno sconfinare verso le aree interne e costiere dello Jonio catanzarese e parte del Crotonese dove non sono da escludere anche qui piogge di forte intensità. Il tutto svanirà durante il pomeriggio stesso con una serata e nottata all’insegna del bel tempo ovunque.

Le temperature come detto rimarranno stazionarie con valori diffusamente compresi tra i 28°C e i 30-31°C, mentre i venti si manterranno perlopiù variabili.