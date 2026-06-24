Come anticipato anche dai nostri articoli, l’intensa ondata di caldo africano che sta interessando l’Europa sta rendendo la vita molto dura in particolare in Francia, Spagna, Regno Unito e Nord Italia.

Il paese che sta soffrendo maggiormente però risulta essere la Francia: il termometro supera ormai i 44°C in gran parte del paese con picchi addirittura di 45°C. Nella Francia Occidentale, a Genac, la temperatura massima registrata nella giornata di ieri è stata di 45.1°C, valore veramente anomalo per il periodo con oltre 15°C al di sopra delle medie stagionali. Tra i dati più rilevanti di questa ondata record ci sono quelli di Bordeaux-Pauillac con 44.6°C, Pissos, Chantonnay e Surin con 44.3°C, Nantes con 42.1°C, Rennes con 41.4°C e Caen con 40.8°C.

Non va meglio però nel resto d’Europa: quasi in tutta la Spagna è stato posto il livello di allarme più elevato con l'agenzia meteorologica nazionale Aemet che ha emesso un avviso di "pericolo straordinario" per le aree intorno a Cordova, Bilbao e ad alcune zone della regione settentrionale della Cantabria.

Nel sud dell’Inghilterra si potrebbero raggiungere i 39°C nella giornata di mercoledì e giovedì, con la possibilità di temperature ancora più elevate. Inoltre le notti rimangono molto calde, con le cosiddette notti tropicali in cui le temperature si mantengono al di sopra i 20°C in particolare nelle aree urbane; l’elevata umidità intensificherà l’impatto del caldo, aumentando il rischio di stress da calore.

Anche in Italia il caldo si fa sentire parecchio. Soprattutto le regioni del Nord Italia infatti stanno sperimentando temperature molto roventi in questo mese di giugno con i termometri che sfiorano i 40°C su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Qui però il picco sarà nei prossimi giorni e a ridosso del weekend, quando si potranno raggiungere diffusamente i 40°C ma con picchi fino ai 42°C.