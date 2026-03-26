La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo gialla per domani su tutta la Calabria. Si prevedono venti di burrasca prevalentemente da nord-ovest. L'attenzione è massima, quindi, sulla costa tirrenica, dove sono attese mareggiate con onde alte anche diversi metri.

La Protezione civile regionale, guidata da Domenico Costarella, segue costantemente l'evolversi del fenomeno, con particolare attenzione anche alle precipitazioni e alle ripercussioni sui livelli dei corsi d'acqua.

Arriva il ciclone Deborah

Nel dettaglio a partire a partire dal pomeriggio di oggi temporali interesseranno tutto il versante tirrenico della regione con sconfinamenti fin verso le aree interne e joniche. I fenomeni risulteranno localmente intensi e saranno a tratti accompagnati da grandine a causa dell'arrivo di aria molto fredda in alta quota.

Oltre alla pioggia tornerà anche la neve: intense nevicate sono previste su tutti i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili accumuli anche oltre i 40-50 cm; il calo delle temperature però causerà il ritorno della neve anche a quote relativamente basse per il periodo con possibili imbiancate fin verso i 700 m di quota su Sila e Pollino e intorno ai 900 m sulle Serre e Aspromonte, valori che durante l'inverno non è sono mai stati raggiunti.

Il ciclone Deborah porterà anche tanto freddo: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori di temperature in calo tra oggi e la giornata di sabato con il termometro che si manterrà al di sotto delle medie stagionali di circa 6-8°C. Ciò vorrà dire che nelle aree montuose di Sila e Pollino le temperature potranno scendere fino ai -8°C durante le ore notturne e primo mattino, e con freddo oltre periodo anche lungo le coste e pianure.