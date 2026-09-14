Probabili precipitazioni su Serre e Aspromonte. Nel resto della regione cieli sereni, solo in serata nubi. Temperature stazionarie

La giornata di oggi inizierà all'insegna della stabilità su tutto il territorio. Nel corso della mattinata, infatti, i cieli si presenteranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con condizioni meteorologiche nel complesso gradevoli e senza particolari fenomeni da segnalare.

Con il passare delle ore, tuttavia, la situazione tenderà a cambiare soprattutto nelle aree interne e montuose. Nel primo pomeriggio è atteso infatti un graduale sviluppo della nuvolosità a ridosso dei rilievi, dove potranno formarsi nubi più consistenti. Non si esclude la possibilità di locali precipitazioni, in particolare sulle Serre e sull'Aspromonte.

Durante la serata i cieli tenderanno a risultare prevalentemente nuvolosi o coperti. Nonostante l'aumento della copertura nuvolosa, non sono attese precipitazioni significative.

Per quanto riguarda le temperature, non sono previste variazioni di rilievo: i valori termici resteranno infatti stazionari su tutto il territorio con venti variabili.