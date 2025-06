L'ondata di calore che sta interessando la Calabria subirà una generale pausa durante il weekend e soprattutto a partire dalla giornata di domenica. Questo grazie a correnti di aria più fresca in quota da Nord che porteranno venti di maestrale su tutta la Regione apportando dunque un generale calo termico e caldo che tornerà dunque nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo weekend

Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche non si avranno particolari variazioni: sia nella giornata di Sabato che in quella di domenica avremo tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo la presenza di addensamenti nuvolosi lungo i versanti Tirrenici, ma che non porteranno assolutamente nessun tipo di precipitazioni.

Temperature in calo

Le temperature saranno dunque in calo: secondo gli ultimi aggiornamenti avremo valori che alla quota di 1500 m si attesteranno intorno ai 16-17°C e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro non dovrebbe superare i 28-29°C sui versanti Tirrenici della Regione; qualche grado in più lo potremmo trovare invece lungo le aree Joniche dove i venti di caduta potranno fa raggiungere il termometro localmente intorno ai 34°C ma saranno comunque valori accompagnati da basso tasso di umidità. Anche nelle aree interne si avrà un generale calo: da picchi di 38-39°C infatti passeremo a valori intorno ai 33-34°C specie nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese con caldo dunque meno intenso rispetto ai giorni precedenti.

Venti forti

L'arrivo delle correnti da Nord apporterà un generale rinforzo dei venti: per tutto il weekend soffieranno venti di maestrale soprattutto sull'alta Calabria con raffiche che potranno raggiungere i 60-70 km/h o localmente anche al di sopra di tale soglia; venti meno intensi invece si avranno sulla Calabria centro-meridionale. I mari di conseguenza subiranno un aumento nel loro moto ondoso con mari mossi o molto mossi specie sul Cosentino Jonico, Crotonese e a largo di tutto lo Jonio.