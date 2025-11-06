In arrivo piogge e temporali al Sud, con allerta gialla domani in sette regioni tra cui la Calabria. Lo comunica la Protezione civile, spiegando che una saccatura atlantica si muove dalla penisola iberica verso est e raggiungerà a fine giornata la Sardegna. Domani la saccatura si muoverà verso il Tirreno e determinerà un deciso peggioramento sulle regioni meridionali a partire dalla Sicilia, in spostamento pomeridiano sulle restanti regioni del Sud, specie sulle aree ioniche e tirreniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - d'intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 7 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione pomeridiana a Calabria, Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici e ionici, e alla Puglia meridionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 7 novembre, allerta gialla sull'intero territorio di Calabria e Sicilia e su settori di Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia.