Le perturbazioni che hanno interessato la regione fino alla mattinata di ieri hanno ormai abbandonato il Mediterraneo scivolando verso est e apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria. Questo è dovuto alla rimonta dell'alta pressione che ha causato il ritorno del cielo totalmente sgombro da nubi e tempo che è ritornato ad essere stabile ovunque.

Questa stabilità però ha lasciato spazio anche alla formazione del fenomeno dell'inversione termica durante le ore notturne: dopo temperature piuttosto elevate per il periodo, ecco che già dalla nottata appena trascorsa si sono registrati valori molto bassi su gran parte della Calabria con il termometro che si è rivelato più consono al periodo. Ecco alcuni valori minimi registrati dalle stazioni meteorologiche:

Tiriolo: -2.3°C (Stazione Meteorologica Sant' elia di Catanzaro)

Bocca di Piazza: -1.3°C (Stazione Meteorologica Sant' elia di Catanzaro)

Bianchi: -0.7°C

