L'anticiclone africano ha raggiunto il suo massimo nella giornata di oggi: i valori più elevati registrati nelle province di Cosenza e Reggio, in leggera diminuzione già a partire da domani
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Il picco del caldo è giunto in Calabria. L'anticiclone africano ha raggiunto il suo massimo nella giornata di oggi registrando valori molto elevati su tutta la regione. Ecco alcune temperature registrate dalla stazioni meteorologiche Arpacal:
43.6°C Torano (CS)
43.2°C Rizziconi (RC)
43°C Bisignano (CS)
42.4°C Pietrastorta (RC)
42.3°C Feroleto della Chiesa (RC)
42.3°C Cosenza
42.1°C Tarsia (CS)
41.8°C Castrovillari (CS)
41.4°C Mileto (VV)
40.9°C Cittanova (RC)
40.9°C Bova Superiore (RC)
40.8°C Rende (CS)
40.8°C Salica (KR)
40.7°C Cropalati (CS)
40.7°C Platí (RC)
40.8°C Belsito (CS)
40.6°C Reggio Calabria
40.5°C Catona (RC)
40.4°C Crucoli (KR)
40.2°C Zungri (VV)
40°C Scilla (RC)
39.7°C Rosarno (RC)
39.5°C Joppolo (VV)
39.5°C Arena (VV)
39.3°C Catanzaro
39.2°C Vibo Valentia
Già da domani il caldo sarà in leggera diminuzione ma il crollo vero e proprio inizierà da mercoledì quando il termometro scenderà inizialmente di 10°C per poi raggiungere anche i 15°C nella giornata di venerdì.