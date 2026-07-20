Il picco del caldo è giunto in Calabria. L'anticiclone africano ha raggiunto il suo massimo nella giornata di oggi registrando valori molto elevati su tutta la regione. Ecco alcune temperature registrate dalla stazioni meteorologiche Arpacal:

43.6°C Torano (CS)

43.2°C Rizziconi (RC)

43°C Bisignano (CS)

42.4°C Pietrastorta (RC)

42.3°C Feroleto della Chiesa (RC)

42.3°C Cosenza

42.1°C Tarsia (CS)

41.8°C Castrovillari (CS)

41.4°C Mileto (VV)

40.9°C Cittanova (RC)

40.9°C Bova Superiore (RC)

40.8°C Rende (CS)

40.8°C Salica (KR)

40.7°C Cropalati (CS)

40.7°C Platí (RC)

40.8°C Belsito (CS)

40.6°C Reggio Calabria

40.5°C Catona (RC)

40.4°C Crucoli (KR)

40.2°C Zungri (VV)

40°C Scilla (RC)

39.7°C Rosarno (RC)

39.5°C Joppolo (VV)

39.5°C Arena (VV)

39.3°C Catanzaro

39.2°C Vibo Valentia

Già da domani il caldo sarà in leggera diminuzione ma il crollo vero e proprio inizierà da mercoledì quando il termometro scenderà inizialmente di 10°C per poi raggiungere anche i 15°C nella giornata di venerdì.