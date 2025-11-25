L’aria fredda che ha interessato la Calabria si è ormai allontanata verso est apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Ecco però che già nelle prossime ore una veloce perturbazione raggiungerà la nostra Regione apportando nuove piogge e locali temporali a partire dalle aree Tirreniche per poi espandersi sul resto della Calabria.

Nel dettaglio la giornata di oggi sarà caratterizzata da una prima parte da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Dal pomeriggio/sera però avremo un generale aumento delle nubi da ovest a causa dell’avvicinarsi della perturbazione atlantica con piogge e locali temporali dapprima lungo le aree tirreniche della Regione e, successivamente entro la nottata, anche nelle aree interne e Joniche specie del Cosentino e del Catanzarese.

Le temperature sono previste in generale aumento a causa di correnti più tiepide appunto atlantiche e i venti si disporranno da sud-ovest con intensità moderata.