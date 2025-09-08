Nella serata di ieri, lo spettacolare appuntamento con l'eclissi lunare è stato magnifico. La luna è sorta alle ore 19:35 già eclissata: il suo colore era di un rosso scuro grazie alla Terra che si è interposta tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite. Successivamente alle ore 20:13 si è raggiunta la sua totalità di eclissi durata circa un'oretta e mezza quando poi, pian piano, il suo colore è tornato alle origini. Tantissime sono le fotografie scattate dalla popolazione della nostra Regione, e qui ve ne mostreremo alcune.

