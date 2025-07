Come a fine stagione ma siamo all’inizio di luglio. Caldo record sulla costa, in arrivo giornate afose con picchi di 38-39°C nelle zone interne

L’inizio dell’estate 2025 si sta confermando uno degli inizi decisamente caldi dal punto di vista termico, e non solo sulla terraferma. Le temperature marine del Mediterraneo stanno raggiungendo valori molto elevati con temperature che di solito si raggiungono a fine stagione.

Secondo le attuali analisi le aree più colpite sono quelle Tirreniche dove le temperature superficiali dei mari stanno registrando valori fino ai 28-29°C: ciò vorrà dire che per il mese di Giugno parliamo di circa 5°C oltre le medie.

Questo accade in quanto la presenza persistente dell’anticiclone africano sta facendo accumulare calore nei mari, con un irraggiamento solare continuo e senza pause.

Nei prossimi giorni sono attese addirittura punte di 30°C a largo del Mar Tirreno, mentre il Mar Jonio si attesta intorno ai 27-28°C con punte di 29°C lungo le aree Reggine.

Per quanto riguardano le temperature al suolo non avremo grandi variazioni: almeno fino al 5-6 Luglio sono attesi valori oltre le medie stagionali ovunque con il termometro che raggiungerà i 35-36°C lungo le aree Joniche e pianure, mentre sul versante Tirrenico non si dovrebbe andare oltre i 29-30°C ma con un tasso di umidità abbondantemente più elevato con afa in aumento. Picchi più elevati sono attesi invece nelle aree più interne e soprattutto in quelle Cosentine e Crotonesi dove il termometro potrà raggiungere i 38-39°C.