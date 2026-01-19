Situazione critica a Santa Saverina, qui è atteso un peggioramento nelle prossime ore con precipitazioni abbondanti

Impressionante la situazione del fiume Neto in provincia di Crotone, dopo una notte di pioggia forte e continua, che ha caratterizzato anche la giornata di oggi sulla Sila Grande, da San Giovanni in Fiore fino a tutti i comuni del Marchesato e in tutta la fascia ionica.

Nella zona di Santa Severina è ben visibile la piena del fiume Neto, con una situazione che potrebbe ulteriormente peggiorare nelle prossime ore. La portata del fiume, infatti, è destinata ad aumentare ancora, poiché le piogge continuano a intensificarsi su tutta l’area (video dalla pagina facebook Isola Terra Nostra).

Nel corso della notte, nella sola area del Marchesato, gli accumuli pluviometrici hanno superato i 150 millimetri di pioggia. Ma precipitazioni molto intense si stanno registrando anche in tutto l’Alto Crotonese, fino a interessare una vasta porzione della Sila.

Il Neto è il secondo fiume più importante della Calabria, con una lunghezza di circa 80 chilometri. Nasce sulla Sila, nelle immediate vicinanze di Botte Donato, tra le cime più alte dell’altopiano silano. Scende rapidamente verso San Giovanni in Fiore, quindi attraversa i territori di Cotronei, Santa Severina e Rocca di Neto, costeggiando per diversi chilometri la strada di grande comunicazione 107 Silana-Crotonese per poi sfociare nel Jonio, nel territorio di Strongoli.

Proprio in presenza di una piena eccezionale, non si esclude il rischio di allagamenti in alcuni tratti dell’arteria stradale, con possibili gravi ripercussioni sulla viabilità. L’attenzione resta alta su tutto il bacino del fiume, mentre l’ondata di maltempo continua a colpire duramente la Calabria.