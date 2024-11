La Calabria continuerà a restare nella morsa del gran caldo. Questo a causa di un intenso promontorio di origine africano che si è ormai insediato da diverse settimane nel Mediterraneo apportando temperature roventi e tempo stabile su tutta la Regione. Intanto

ci avviamo verso la giornata di Ferragosto: che tempo farà durante questa giornata?

Tempo stabile e caldo afoso sulle coste

La giornata di Ferragosto vedrà condizioni meteorologiche stabili su tutte le coste calabresi, da quelle Tirreniche partendo da Praia a mare fino a Scilla e dintorni, e da quelle Joniche partendo da Roseto Capo Spulico fin verso la Locride. I cieli si manterranno

prettamente soleggiati ovunque con qualche nuvola di passaggio solo nelle ore pomeridiane ma che saranno comunque prive di precipitazioni. Ecco però che un’area di bassa pressione più ad ovest dell’Italia causerà un ulteriore richiamo di aria calda da Sud, la quale apporterà un ulteriore aumento delle temperature.

Sono previsti infatti valori di circa 36-37°C lungo tutte le coste Joniche dal Cosentino fin verso il Reggino, ad eccezione del Crotonese dove il termometro non dovrebbe superare i 33-34°C. Qualche grado in meno lo si registrerà invece lungo le coste Tirreniche con temperature che saranno comprese tra i 32°C e i 34-35°C specie tra Cosentino e Catanzarese. Oltre alle temperature elevate però il disagio più importante sarà causato dall’elevato tasso di umidità che attanaglierà tutte le aree costiere e soprattutto durante le ore notturne, quando il termometro non scenderà al di sotto dei 26-28°C su gran parte dei litorali.

Qualche nuvola nelle aree montuose ma clima caldo

Se nelle aree costiere il caldo sarà molto opprimente, ecco che nelle aree montuose non sarà da meno. Qui infatti il termometro registrerà temperature decisamente elevate per la quota con picchi fino ai 32-33°C nelle aree della Presila, Gambarie e Serre Vibonesi. Tanto caldo invece nelle aree più interne e di pianura della Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato Crotonese, Piana di Gioia Tauro e aree interne Vibonesi, con valori di temperatura che potranno raggiungere o localmente superare i 40°C. A differenza dei litorali però, in queste aree il caldo non sarà afoso bensì torrido, con tassi di umidità dunque relativamente bassi. Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche avremo una mattinata e una serata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato ovunque; durante le prime ore del pomeriggio si registrerà invece un aumento della nuvolosità con possibili e deboli piovaschi molto localizzati specie tra Sila, Pollino e Serre ma che si esauriranno in breve tempo.

Possibile forte calo termico da inizio settimana

In attesa di questo nuovo picco delle temperature, ecco che i modelli meteorologici intravedono finalmente la luce in fondo al tunnel. A partire dal weekend e soprattutto da lunedì 19 agosto, un possibile affondo di aria atlantica più fresca con annessa perturbazione raggiungerà la Calabria apportando un generale e netto calo delle temperature e possibile maltempo. Di questo ovviamente ne riparleremo più dettagliatamente nei prossimi aggiornamenti.