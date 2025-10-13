La generale stabilità apportata sul territorio regionale da un blocco atlantico lascerà spazio a precipitazioni che interesseranno le aree joniche e quelle interne

In questi giorni un blocco atlantico che sta interessando il Mediterraneo fino all'Europa centro settentrionale sta apportando una generale stabilità delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione e con temperature che risultano perlopiù nelle medie del periodo.

Ecco però che tale anticiclone sarà presto scalzato via da un vortice di bassa pressione in arrivo da Ovest: a partire da mercoledì infatti correnti umide meridionali risaliranno verso la Calabria con possibili piogge e locali temporali che potranno interessare le aree Joniche e le relative aree interne con accumuli localmente modesti.

Ovviamente questa è ancora una tendenza in quanto sarà da verificare l'esatta traiettoria che assumerà il vortice ciclonico: per tale motivo vi invitiamo dunque a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.