Da diversi giorni la Calabria è alle prese con un'intensa attività temporalesca pomeridiana: in particolare infatti nelle aree montuose della regione pioggia intensa e grandine hanno interessato i pomeriggi causando anche locali disagi con sconfinamenti che hanno interessato anche alcune aree costiere specie joniche. Questo a causa di una goccia fredda che si è isolata proprio sulle regioni del Sud Italia accompagnato da un generale calo termico. Tale goccia fredda però è ormai in allontanamento con conseguenti condizioni meteorologiche in netto miglioramento su tutta la regione.

Ultime ore di instabilità pomeridiana

Nella giornata odierna ultimi strascichi di instabilità pomeridiana li potremo avere nelle aree silane specie catanzaresi con locali sconfinamenti fin verso le aree costiere. Poi, dalla giornata di domani è atteso un generale miglioramento su tutta la Calabria con giornate che saranno caratterizzate da tempo stabile ovunque e da un temporaneo aumento delle temperature: un'area di bassa pressione sul Nord Italia infatti apporterà un richiamo di aria calda dal Nord africa con conseguente aumento termico specie tra mercoledì e giovedì.

Altalena termica

L'aumento termico però, come detto, sarà temporaneo: già dalla giornata di venerdì aria più fresca da Nord raggiungerà nuovamente la nostra regione apportando un generale calo delle temperature ovunque e con valori che andranno a mantenersi nuovamente al di sotto delle medie stagionali di pochi gradi.