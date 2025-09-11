La perturbazione atlantica ha raggiunto questa notte la nostra regione colpendo in particolare i settori tirrenici della provincia bruzia, poche e meno intense le precipitazioni altrove

Come da previsione la perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria a partire da questa notte con temporali localmente intensi specie lungo i settori tirrenici del Cosentino. Temporali che si sono rivelati intensi anche durante le prime ore del mattino: nelle aree di Cosenza soprattutto sono caduti oltre 30 mm di pioggia in pochi minuti causando locali disagi specie alla circolazione con strade e piazze allagate. Fenomeni che hanno interessato anche altre aree del territorio come Paola, Diamante, San Lucido, Castrovillari e aree limitrofe. Sul resto della regione invece la perturbazione ha apportato poche precipitazioni con i pluviometri che non hanno superato i 5 mm.

In queste ore comunque le condizioni meteorologiche sono in deciso miglioramento ovunque con cieli che si manterranno poco nuvolosi, anche se non sono da escludere locali piovaschi lungo i settori tirrenici. Di seguito un video di quanto accaduto a Rende, nell’area urbana di Cosenza (dove stamattina si sono verificati allagamenti e incidenti).