L’anticiclone delle Azzorre garantirà tempo stabile per qualche giorno, ma intanto sullo Ionio sono attesi mari agitati e venti intensi. Da giovedì i venti perderanno intensità, mentre il sole accompagnerà il resto della settimana

Vento forte, mare agitato e poi il ritorno del sole. La settimana in Calabria sarà caratterizzata da una prima fase ancora condizionata dalle correnti settentrionali, con raffiche che potranno raggiungere i 75 chilometri orari e onde alte fino a cinque metri sullo Ionio. Da giovedì è attesa una graduale attenuazione del vento, mentre l’anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni più stabili fino a sabato.

Meteo Calabria, raffiche fino a 75 km/h e onde alte 5 metri

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, l’alta pressione sta progressivamente consolidando la propria presenza sull’Europa centro-occidentale e sull’Italia. Nel frattempo, una circolazione depressionaria tra Grecia e Turchia alimenta una marcata differenza di pressione, responsabile delle intense correnti settentrionali che interessano il Sud.

Le raffiche più forti sono attese sulla Puglia centro-meridionale, sui settori ionici di Basilicata e Calabria e lungo i crinali dell’Appennino centro-meridionale e dei rilievi siciliani, con valori stimati tra 60 e 75 chilometri orari.

Il vento renderà particolarmente agitato il quadro marittimo: sullo Ionio sono previste onde alte tra tre e cinque metri, mentre l’Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia saranno molto mossi.

Temperature in calo al mattino, clima mite durante il giorno

Le correnti settentrionali porteranno anche una diminuzione delle temperature nelle ore notturne e al primo mattino. Al Centro-Nord le minime potranno scendere fino a 6-8 gradi, mentre durante il giorno le massime si manterranno su valori più miti, tra 23 e 26 gradi.

La differenza tra le temperature notturne e quelle diurne sarà quindi sensibile, in un contesto che vedrà il graduale ritorno di condizioni atmosferiche più stabili.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 14 ottobre: al Nord prevarranno sole e stabilità. Al Centro sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, ma con venti settentrionali intensi in Abruzzo e Molise. Al Sud e sulle Isole resteranno alcuni addensamenti, accompagnati da raffiche anche di burrasca su Puglia, Basilicata e Calabria. I mari saranno da molto mossi ad agitati.

Giovedì 15 ottobre: il tempo sarà stabile e soleggiato al Nord e al Centro. Al Sud e sulle Isole sono previste ampie schiarite, con i venti settentrionali in progressiva attenuazione soprattutto dalla seconda parte della giornata.

Venerdì 16 ottobre: condizioni stabili al Nord e bel tempo al Centro. Al Sud e sulle Isole il sole accompagnerà una giornata dal clima mite, anche se qualche disturbo potrà interessare la Calabria e la Sicilia.

Meteo, domenica possibile nuovo peggioramento al Centro-Nord

La fase di stabilità potrebbe subire una temporanea interruzione nel fine settimana. Le prime indicazioni meteorologiche segnalano infatti la possibile discesa di un impulso instabile dal Nord Europa, destinato a interessare domenica il Nord-Ovest, la Toscana e il Lazio, con l’ingresso di un fronte perturbato dalla Porta del Rodano.

Secondo la tendenza attuale, il peggioramento potrebbe essere seguito da un rapido miglioramento già all’inizio della prossima settimana. Si tratta comunque di una previsione da confermare con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.