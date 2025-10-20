Il vortice ciclonico che ha apportato maltempo su parte della Regione si è ormai spostato verso est con conseguente miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque.

La nuova settimana infatti inizierà con un lunedì e un martedì da tempo stabile su tutta la Regione e con cieli che si manterranno perlopiù sereni o poco nuvolosi; tale situazione durerà però ben poco: la breve tregua sarà presto scalzata via dall'arrivo di correnti atlantiche da Nord capaci di apportare, a metà settimana, piogge e locali temporali in particolare lungo le aree Tirreniche della Regione ma con interessamento anche delle relative aree interne e possibili sconfinamenti fin verso le aree Joniche.

In concomitanza si avrà anche un generale rinforzo dei venti: le correnti atlantiche porteranno con sé venti localmente di forte intensità dai quadranti occidentali e in particolare lungo le aree Joniche dove si avranno venti di caduta soprattutto su Catanzarese, Reggino e Cosentino. Infine le temperature in questo frangente non subiranno variazioni di rilievo, con valori che continueranno a mantenersi nelle medie stagionali ovunque.