La perturbazione ha raggiunto la nostra Regione apportando fenomeni di forte intensità durante le scorse ore. Oggi torna il sole quasi ovunque
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
Come da previsione la perturbazione ha raggiunto la nostra Regione durante le ore notturne apportando forti temporali e intense attività elettriche. Ecco alcuni dati pluviometrici registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:
Molochio 77.4 mm
Antonimina 66.4 mm
Cenadi 58 mm
Sinopoli 34.2 mm
Ciminà 33.5 mm
Palermiti 33.4 mm
Mammola 31.8 mm
Cittanova 29.4 mm
Maida 26.8 mm
Tiriolo 24.6 mm
Feroleto antico 23.9 mm
Fiumefreddo 21.6 mm
Altilia 20.4 mm
Già da questi minuti però le condizioni meteorologiche sono in netto miglioramento con piogge assenti su tutta la regione e con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi.