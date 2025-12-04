Il vortice ciclonico che ha causato forte maltempo sulla Calabria si è già spostato verso levante, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria.

Piogge intense hanno interessato tutte le aree Joniche ma in particolare il Crotonese, che è risultata l’area più colpita: tra la tarda serata e la nottata di ieri infatti intensi nubifragi hanno causato diversi disagi con allagamenti sparsi e disagi alla circolazione. Sul resto del territorio Jonico invece le precipitazioni si sono mantenute perlopiù moderate.

Temporali di forte intensità hanno colpito fin da ieri sera e durante tutta la notte la fascia jonica calabrese e in maniera particolare il Crotonese. Strade allagate e disagi alla viabilià sono stati registrati nella Città di Pitagora

Ecco alcuni dati pluviometrici registrati dalle stazioni meteorologiche dell’Arpacal:

- Crucoli: 118 mm

- Crotone: 107.2 mm

- Strongoli: 105.3 mm

- Albidona: 97.8 mm

- Melissa: 92.3 mm

- Oriolo: 88 mm

- Alessandria del Carretto: 85.9 mm

- Cirò Marina: 83 mm

- Roseto Capo Spulico: 81.4 mm

- Rocca Imperiale: 79.8 mm

- Rocca di Neto: 75.2 mm

- Cariati: 71.8 mm

- San Nicola dell’Alto: 71 mm

- Isola Capo Rizzuto: 64.6 mm