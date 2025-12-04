VIDEO | Disagi soprattutto nel Crotonese con allagamenti sparsi e problemi per la circolazione. I dati registrati dalle stazioni dell’Arpacal
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
I dati pluviometrici registrati dalle stazioni meteorologiche dell'Arpacal
Il vortice ciclonico che ha causato forte maltempo sulla Calabria si è già spostato verso levante, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria.
Piogge intense hanno interessato tutte le aree Joniche ma in particolare il Crotonese, che è risultata l’area più colpita: tra la tarda serata e la nottata di ieri infatti intensi nubifragi hanno causato diversi disagi con allagamenti sparsi e disagi alla circolazione. Sul resto del territorio Jonico invece le precipitazioni si sono mantenute perlopiù moderate.
Ecco alcuni dati pluviometrici registrati dalle stazioni meteorologiche dell’Arpacal:
- Crucoli: 118 mm
- Crotone: 107.2 mm
- Strongoli: 105.3 mm
- Albidona: 97.8 mm
- Melissa: 92.3 mm
- Oriolo: 88 mm
- Alessandria del Carretto: 85.9 mm
- Cirò Marina: 83 mm
- Roseto Capo Spulico: 81.4 mm
- Rocca Imperiale: 79.8 mm
- Rocca di Neto: 75.2 mm
- Cariati: 71.8 mm
- San Nicola dell’Alto: 71 mm
- Isola Capo Rizzuto: 64.6 mm