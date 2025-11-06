Il peggioramento è previsto dal pomeriggio di venerdì sul versante tirrenico. Sabato interesserà gran parte della regione con il cattivo tempo previsto fino a lunedì

Dopo alcuni giorni di tempo stabile e cieli in prevalenza soleggiati, lo scenario meteorologico è destinato a cambiare nuovamente con l’arrivo del fine settimana. L’alta pressione lascerà infatti spazio a un vortice ciclonico in rapido avvicinamento dalla Spagna apportando piogge e temporali su gran parte della regione.

Piogge e temporali nel weekend

A partire da venerdì 7 novembre e in particolare dal pomeriggio, la bassa pressione si avvicinerà nel Mar Tirreno: piogge e temporali interesseranno dapprima le aree tirreniche della regione per poi espandersi soprattutto lungo le aree joniche dove sono previsti fenomeni di forte intensità.

Situazione molto simile l’avremo nella giornata di sabato 8 novembre quando il maltempo interesserà ancora gran parte della regione con una giornata spiccatamente instabile e perturbata.

Il vortice ciclonico stazionerà per diversi giorni sui mari Italiani e ciò causerà una fase instabile e temporalesca che durerà almeno fino alla giornata di lunedì.