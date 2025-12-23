Il governatore stecca la prima rilevazione pubblicata da Sky Tg24 dopo l’inizio della scalata al partito: in testa ci sono Pier Silvio (con il 22%) e Marina Berlusconi (al 18). Segue Tajani (al 16 per cento)

Magari la convention di Palazzo Grazioli è stata davvero una scossa per Forza Italia come l’ha definita il governatore Roberto Occhiuto oggi nel suo incontro con i giornalisti in Cittadella. Gli effetti, però, non sono percepiti dagli elettori se si deve credere alla prima rilevazione che include nel ristretto novero dei potenziali leader del partito anche il presidente della Regione Calabria. Senza troppi giri di parole: è un flop. Occhiuto, per il quale gli attuali vertici azzurri dovrebbero puntare ad allargare la base elettorale fino al 20%, nel sondaggio di YouTrend non si avvicina neppure alla doppia cifra, tutt’altro. È lontanissimo dai “capi” riconosciuti dagli italiani.

In testa c’è Pier Silvio Berlusconi che è per il 22 per cento del campione il migliore leader nazionale di Forza Italia, seguito da Marina Berlusconi al 18 per cento e Antonio Tajani al 16 per cento. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky Tg24 alla domanda su chi sarebbe il miglior leader nazionale del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Occhiuto, presidente della Regione Calabria, si ferma al 4 per cento mentre il 40 per cento sceglie il “Non so”. La fotografia cambia nettamente se si guarda agli elettori di Forza Italia: in questo bacino Tajani è largamente in testa (53 per cento), seguito da Pier Silvio Berlusconi (27 per cento) e Marina Berlusconi (18 per cento).