Risveglio invernale in Calabria. Come da previsione la perturbazione ha raggiunto nella notte la nostra Regione apportando le prime precipitazioni sparse. In concomitanza l’aria fredda di origine arriva ha iniziato ad affluire facendo diminuire la quota neve fino ai 1700m con paesaggi imbiancati a Monte Botte Donato, Pollino e Monte Curcio.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà e ulteriore aria fredda raggiungerà la Calabria facendo crollare la quota neve a circa 1100m con possibili imbiancate anche nei villaggi principali della regione.