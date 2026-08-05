Vi ricordate quando esultavamo per la messa online del radar Pettinascura? Ecco, quella gioia è durata solo qualche ora.

Il termine massimo per la sua manutenzione era fine giugno 2026 e in realtà è stata confermata visto il ritorno online, ma tale ritorno è durato solo qualche ora. Ora la domanda sorge spontanea: perché? Nuovo guasto tecnico o nuovi interventi di manutenzione? Ad oggi la protezione civile non si esprime e ricordiamo che la rete radar nazionale è stata interessata da un ampio programma di ammodernamento finanziato dal Pnrr.

Gli eventi meteorologici più intensi e dannosi per effetto del cambiamento climatico sono ormai prevalentemente caratterizzati dai temporali e dai fenomeni ad essi connessi (grandinate, fulminazioni, down-burst, trombe d'aria, fulmini ecc).

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Finalmente online il radar meteorologico di Pettinascura: torna l'occhio sul maltempo in Calabria

Salvatore Lia
Finalmente online il radar meteorologico di Pettinascura: torna l'occhio sul maltempo in Calabria

Com'è ben noto i temporali sono i fenomeni atmosferici caratterizzati dal più alto tasso di imprevedibilità, ma lo strumento più efficace, che consente di prevedere i temporali con un anticipo che può andare da una manciata di muniti a qualche ora e di capire la loro direzione ed intensità, è costituito dalla Rete radar del Dipartimento della Protezione civile nazionale.

Senza questa fonte, è praticamente impossibile capire l'andamento delle precipitazioni, la loro intensità e soprattutto il loro spostamento che serve in particolare ad allertare nei tempi giusti i comuni per l'arrivo di violenti nubifragi.

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Radar di Pettinascura fermo da cinque mesi, Calabria senza occhi sul maltempo

Salvatore Lia
Radar di Pettinascura fermo da cinque mesi, Calabria senza occhi sul maltempo

Risulta quindi di grande utilità anche per il cittadino comune che, grazie ad interfacce molto semplici ed intuitive, può imparare molto velocemente a capire se nella zona in cui si trova nelle ore o nei minuti successivi potranno arrivare dei forti temporali.

La Calabria intera chiede spiegazioni per questa mancanza e soprattutto ha il diritto di sapere quando questa fonte importante tornerà nuovamente online visto che andiamo incontro alla stagione più pericolosa per gli eventi estremi.