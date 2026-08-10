Ancora caldo intenso per la settimana di Ferragosto, per l'espansione dell'anticiclone subtropicale. Oggi saranno 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, indice del livello di massima allerta per la salute della popolazione generale legati all'afa: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Il bollino arancione, indicativo del rischio per alcune categorie come anziani, bambini, donne incinte e malati, sarà per Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona.

Quando si parla di morti legate al caldo si possono fare solo stime confrontando a posteriori i dati di mortalità con periodi non caratterizzati da caldo estremo e, per quest'estate, gli esperti prevedono tra 5 e 7mila decessi in più.

Come riporta l’Ansa, nella settimana di Ferragosto i problemi riguardano anche la circolazione ferroviaria. Da oggi al 28 agosto saranno infatti eseguiti lavori sulle linee Firenze-Roma, per il programma di potenziamento dell'infrastruttura della rete ferroviaria. Sulla linea Direttissima gli interventi interesseranno il tratto tra Chiusi e Orvieto; sulla linea convenzionale, il ponte tra Chiusi e Panicale. Nessuna particolare criticità, invece, per chi viaggia in auto, fa sapere l'Anas.

Nel weekend dell'esodo vacanziero, 22,5 milioni di veicoli hanno percorso strade e autostrade, un dato in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-1,5%).