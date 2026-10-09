Un vortice ha devastato Marsala tra auto capovolte, alberi abbattuti e scuole evacuate. Ora il maltempo punta sulla nostra regione ma non significa che gli eventi estremi siano una certezza

L’autunno è appena iniziato e il maltempo intenso ha già causato ingenti danni.

Un violento tornado ha colpito Marsala e le zone vicine, in provincia di Trapani, dopo la formazione di vortici sul mare davanti al porto. Il vortice ha causato diversi danni ingenti: automobili capovolte, tetti danneggiati, alberi e pali della luce abbattuti. L’istituto Alcide De Gasperi, nella zona di Terrenove, è stato colpito e gli studenti sono stati evacuati. Inoltre sono state segnalate persone ferite a Marsala e nella vicina Petrosino, mentre alcune strade e passaggi a livello sono stati interrotti.

Maltempo verso la Calabria, possibili tornado?

Il maltempo sta per interessare anche la Calabria e situazioni del genere possono succedere anche sulla nostra Regione.

La Calabria è esposta a fenomeni di questo tipo, soprattutto durante le fasi di maltempo intenso, quando aria calda e umida incontra aria più fredda e si sviluppano temporali violenti. Inoltre i mari attorno la Calabria sono estremamente caldi dopo un’estate rovente, e ciò potrà fare da miccia per sistemi temporaleschi molto intensi.

È importante comunque distinguere una tromba marina da un tornado terrestre: quando il vortice si forma sul mare e arriva sulla costa, può provocare danni anche significativi.

Questo, però, non significa che un tornado sia imminente in Calabria: intanto per la giornata di domani è stata emessa un’allerta arancione su gran parte della Regione, e vi invitiamo dunque a rimanere aggiornati e a prestare attenzione.