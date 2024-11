«Alla collega Anna Laura Orrico, neo coordinatrice regionale, ai già colleghi Elisabetta Barbuto e Giuseppe Fabio Auddino, al consigliere comunale Giuseppe Giorno, a Luigi Stranieri e Luisa Santoro, alla neo designata squadra di coordinatori in Calabria va tutto il mio più sentito augurio per la fresca e meritata nomina. Ciascuno dei membri della squadra ha meritato in ragione del valore mostrato di far parte dell'organico che sarà chiamato a supportare il M5s in tutte le attività che vorrà portare avanti a livello regionale». Così in una nota Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s alla Camera, dopo le nomine del leader del Movimento Giuseppe Conte. La stessa Baldino era in pole per il posto di coordinatrice regionale, incarico affidato oggi a Orrico.

«È una squadra che avrà il compito delicato e fondamentale - aggiunge Baldino - di far crescere il M5s in Calabria e di contribuire a renderlo sempre più aperto e inclusivo, attento alle istanze che provengono dal territorio e di farlo in stretta sinergia con tutti i portavoce. Avranno bisogno del supporto di tutto il MoVimento5Stelle calabrese e di quanti si riconoscono nei valori che fin dalla sua nascita il M5s sta portando avanti a più livelli nelle istituzioni e fuori. Ora serve solo rimboccarsi le maniche per continuare a portare avanti le ragioni che hanno condotto alla nascita del M5s, fissandone la data il 4 ottobre nel solco di san Francesco d'Assisi, che sono ancora attuali e condivise. Lo testimonia l'azione politica del governo nazionale e regionale, che sempre di più si mostrano lontani dalle esigenze e dai problemi reali del Paese, specialmente di chi è in difficoltà. Alla neo squadra di coordinatori in Calabria dunque auguri di buon lavoro».