«Il compito che attende la nuova giunta regionale è di quelli che fanno tremare le vene ai polsi. Ai nuovi assessori vanno dunque i più sinceri auguri di buon lavoro, perché dal loro operato dipende la capacità della Calabria di rimettersi in piedi e ripartire.

Unico grande rammarico è dover registrare l'arretramento della politica calabrese, che è dovuta ricorrere alla figura di autorevoli tecnici per consentire alla massima istituzione rappresentativa di recuperare credibilità e affidabilità. Circostanze che alimentano l'astensionismo e allontanano ulteriormente i cittadini. Se la politica non si fida di sé stessa perché dovrebbero farlo gli elettori?

Il momento resta difficile e molto delicato. Nell'attesa che la nuova giunta affronti le problematiche maggiori che attanagliano la nostra regione, la politica calabrese dovrà rimettersi in moto per recuperare il terreno perduto».