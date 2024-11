La Conferenza regionale delle Donne democratiche rafforza il suo sostegno a Nicola Fiorita, in questi ultimi giorni prima del ballottaggio di domenica prossima a Catanzaro.

«Il progetto politico del centrosinistra - spiegano in una nota - rappresentato in maniera chiara e trasparente dal nostro candidato a sindaco, accoglie in pieno la linea portata avanti dalla nostra organizzazione sui temi della parità di genere, contro la violenza fisica e psicologica, sulla tutela dei valori costituzionali e per un progressismo europeista in campo sociale, politico ed economico».

«Strada per strada ognuna di noi è impegnata nel confronto con i catanzaresi sulla necessità di un futuro differente per la città capoluogo, fuori dagli schemi che la hanno vista soccombere in questi anni a guida di un centrodestra che si ripropone, nascosto sotto mentite spoglie, per continuare a togliere a Catanzaro opportunità e speranze. Il voto di ogni cittadino sarà il segnale di ciò che vogliamo per il futuro della città, il cambiamento o la restaurazione. Scegliamo con consapevolezza e votiamo per Nicola Fiorita sindaco di Catanzaro».