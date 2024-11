Nel corso della riunione tenutasi a palazzo de Nobili il primo cittadino e i componenti del comitato di

Per discutere del rilancio delle attività commerciali e dei servizi nel Capoluogo di regione il sindaco Sergio Abramo ha incontrato il comitato direttivo di "Catanzaro in rete" composto da Andrea Celia, Rosa Gallo, Silvia Rafele, Mimmo Ladalardo, Francesco Brunk, Attilio Benincasa e Claudio Russo.

Nel corso della riunione, tenutasi questo pomeriggio a Palazzo De Nobili, il primo cittadino e i componenti del comitato di "Catanzaro in rete" si sono soffermati sulle possibili iniziative da realizzare per migliorare la qualità dei servizi e incrementare l'attrattività del centro storico, delle sue attività commerciali e anche delle sue peculiarità culturali e sociali. Nello specifico si è discusso delle misure lanciate da Fincalabra per il sostegno alle attività commerciali e delle eventuali iniziative da concretizzare per migliorare la viabilità e il decoro urbano e per ottimizzare il sistema dei parcheggi a servizio del centro cittadino (particolare attenzione ha ricevuto, in questo senso, l'area del Musofalo).



Abramo ha illustrato ai rappresentanti di "Catanzaro in rete" tutti i progetti che ha in cantiere l'amministrazione per rilanciare la Città, da corso Mazzini al quartiere Lido. Il sindaco, inoltre, ha apprezzato le proposte avanzate dalla rete composta da commercianti, consulenti d'impresa e titolari di agenzie di servizi, rispetto alle quali, sin dall'inizio, si è caratterizzato il rapporto – concordemente definito costruttivo – nell'ottica di un interesse comune. Su richiesta di Abramo, infine, il comitato di "Catanzaro in rete" ha assicurato la propria disponibilità a stilare un piano di eventi culturali che possano aumentare la capacità attrattiva del centro storico.