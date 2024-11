Davanti ad un foltissimo pubblico, in una cerimonia emozionante tenutasi presso il liceo scientifico “Canudo” di Gioia del Colle” (Bari), dieci giovani studenti della classe Quinta A della Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Reggio Calabria hanno vinto il primo premio nella sezione “Poesia e immagine” del Concorso nazionale di poesia, un prestigioso evento organizzato annualmente dall'Accademia mondiale della poesia. Gli allievi - si legge in una nota stampa della scuola - hanno primeggiato nella categoria "Poesia e immagine" incentrata sulla tematica "Sorella Terra - le forme e i doni della natura" - esplorando e celebrando attraverso versi e immagini le meraviglie naturali di cui tutti noi possiamo godere ma che con gli occhi incantati dei bambini assumono forme ancora più vivide e potenti.

I dieci giovani poeti, tutti di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, Annamaria Battaglia, Eugenia Canale, Francesco Eleda, Alexandru Peter Gavrila, Lamyae Hassari, Prince Kunkar, Alessandro Nordo, Mariangela Otomega, Natali Rokhvadze e Giorgia Santacaterina, guidati sapientemente dalla maestra Francesca Zimbalatti, hanno dimostrato un'impressionante sensibilità e maturità nel trattare argomenti di grande attualità come l'ecologia e il riciclo, una sensibilità che ha colpito ed emozionato la qualificata giuria dell’Accademia della poesia.

L’opera collettiva presentata al concorso, frutto di un lavoro di gruppo coordinato dalla loro insegnante, la maestra Francesca Zimbalatti, che li ha preparati a lungo con lezioni approfondite e mirate per poi lasciarli liberi di esprimersi spontaneamente, è stata apprezzata per la sua originalità e la profondità degli argomenti trattati, spingendo gli spettatori a una riflessione sul nostro rapporto con il pianeta. Gli elaborati - conclude il comunicato - hanno sapientemente combinato il testo poetico con elementi visivi, creando un dialogo armonioso tra parole e immagini che ha colpito la giuria per la sua capacità di trasmettere messaggi potenti in modo creativo e accessibile.