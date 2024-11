Tommaso Greco all'Ara Pacis in occasione dell'evento organizzato dall'azienda statunitense per parlare di Made in Italy e territorio

«Siamo felici di essere al fianco di McDonald’s nel suo impegno per raccontare l’Italia migliore, quella dei territori e delle mille ricchezze enogastronomiche e culturali». Tommaso Greco ha partecipato ieri sera all’Ara Pacis di Roma al grande evento organizzato da McDonald’s con la partecipazione, tra gli altri, dei principali partner e dei più importanti interlocutori istituzionali dell’azienda. Tema di fondo fare cultura attraverso il cibo e affrontare le sfide per la sostenibilità della filiera.

Tra i protagonisti dell’evento, oltre all’amministratore delegato di McDonald’s Italia Dario Baroni, la giornalista Mediaset Cesara Buonamici, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, l’imprenditore e personaggio televisivo Joe Bastianich e tante altre personalità del mondo dell’imprenditoria.

L’olio extravergine d’oliva iGreco, confezionato in Atmosfera Protetta sotto Azoto nelle mignon 100% riciclabili, è presente in tutti i ristoranti italiani di McDonald’s ed è usato anche in Svizzera, Finlandia e in altri paesi europei.