In merito all'articolo Fondi “sottratti” al Vibonese, la versione dei sindaci smentisce Mangialavori: «I progetti sono quasi pronti» riceviamo e pubblichiamo la seguente nota dal sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e quello di Zambrone - nonché presidente della Provincia di Vibo Valentia - Corrado L'Andolina.

«I sottoscritti ci tengono a precisare che il loro intervento, come sarà apparso chiaro all'interlocutore, non è stato fatto per smentire l'onorevole Mangialavori ma solo per specificare meglio le fasi procedurali in corso. Anzi si è specificato e si conferma che a nostro modo di vedere l'on. Mangialavori ha inteso giustamente essere da sprone affinché non ci sia alcun rilassamento che possa portare alla revoca o perdita dei finanziamenti. Soprattutto dopo che egli , uno tra i pochi, è riuscito a far impegnare il bilancio statale con risorse nuove a vantaggio del Vibonese. Quindi, nessuna smentita la nostra ma solo un chiarimento o meglio ancora una rassicurazione che, nonostante le difficoltà oggettive dei Comuni, questi, senz'altro come hanno dimostrato in questi anni, non perderanno le risorse che l'on. Mangialavori, che va assolutamente ringraziato, con il suo impegno disinteressato ha fatto si che venissero destinate allo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità del Vibonese».