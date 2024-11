Il contributo artistico di Luca Tommassini, la creatività geniale del celebre scultore Jago, il prêt-à-porter gastronomico di Da Vittorio, tre stelle Michelin. Sono gli ingredienti dell’evento di presentazione in anteprima dell’attività di Fondazione Ronald McDonald, che si è svolto a Milano al 47esimo piano della Torre Allianz, grande icona architettonica della città.



iGreco protagonisti, insieme a McDonald’s, Gucci, Tod’s, Coca Cola e Fondazione Mediolanum rappresentata dal presidente Sara Doris.



Tutti al fianco della Fondazione Ronald McDonald, che ha illustrato, in particolare, il progetto della Casa Ronald che sorgerà a Milano per accogliere le famiglie i cui bimbi saranno in cura presso il Policlinico e l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”.



«Siamo felici di essere storicamente al fianco della Fondazione Ronald McDonald, impegnata in molteplici attività di solidarietà sociale», ha detto Tommaso Greco, presente all’evento insieme a Rita Greco. «Un modo di intrepretare la responsabilità sociale aziendale che richiama i nostri valori e quelli di una Calabria autentica, ottimista, che guarda sempre in avanti».