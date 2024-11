“L’approvazione, da parte della Commissione Europea, del programma operativo regionale è un’ottima notizia per la nostra regione” lo dichiara in una nota il deputato Franco Bruno.

“L'ingente dotazione di risorse è un patrimonio importante da cui parte il rilancio della Calabria. Ma l'aspetto più significativo è squisitamente politico e riguarda la capacità di perseguire e conseguire un importante obiettivo di legislatura.

Siamo certi che l’azione del Presidente Oliverio potrà concentrarsi con maggiore efficacia sulla lotta ai tanti volti dell’emarginazione sociale e dell’arretratezza che ancora pervadono la Calabria e condizionano la qualità della vita dei calabresi. Occorre, ora, costruire una visione “epica” dell’impresa che ci porti a riscrivere la storia della nostra regione.

Per quanto ci riguarda abbiamo più volte sostenuto che interventi mirati nel campo dell’integrazione dei migranti, nelle politiche atte a contrastare il calo demografico e un piano integrato tra mobilità green e turismo religioso potrebbero essere tra i settori più interessanti per riscoprire identità e risorse locali indispensabili per affrontare le questioni dello sviluppo delle nostre comunità” conclude Bruno.