Si terrà dal 29 gennaio al due febbraio la prima Fiera digitale per l’agricoltura. Ad ospitarla il portale www.agriinweb.it. Si tratta di circa 150 espositori, 24 eventi, show cooking, 80 tra relatori e ospiti per uno sforzo collettivo messo in campo dai componenti del “Comitato Lamezia” che si sono avvalsi delle riconosciute competenze di ‘LTWEB srl’ per realizzare l’importante e innovativa piattaforma digitale.

La grafica interattiva, la spiegazione dei processi produttivi, le modalità di distribuzione, il confronto tra prezzi sono per le aziende azioni fondamentali per valorizzare il proprio operato. La proposta digitale di www.agriinweb.it si sposa virtuosamente con questi contenuti, con la possibilità di clienti e visitatori di fruirne in una condizione di massima sicurezza, in qualunque ora, da qualunque posto e comodamente dal proprio device.

Il tumultuoso sviluppo tecnologico del nostro tempo ci viene in aiuto e consente alle aziende di ridurre sensibilmente i costi e, nel contempo, di poter contare su un numero di visitatori e potenziali clienti notevolmente superiore rispetto alle esposizioni tradizionali.

La Prima Fiera digitale per l’agricoltura, dunque, rappresenta un’occasione irripetibile di “rinascita” e sviluppo di uno dei settori produttivi ed economici più importanti della nostra regione. Di particolare interesse anche la sessione convegnistica che, dopo l’inaugurazione prevista alle 16 del 29 gennaio, riserva già la prestigiosa presenza alle 18 dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro che curerà il seminario: Agrifood e Nutraceutica.

Il programma

Il 31 Gennaio alle 9:30 si parlerà di “Blockchain: cos'è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia”. Segnaliamo ancora il 1° febbraio alle 15 la tavola rotonda: “Il Distretto Florovivaistico del lametino”. Prospettive di sviluppo della frutticultura e della vitivinicoltura di qualità, a cura dell’assessorato regionale all’Agricoltura.

Di seguito, alle 17 “Agricoltura e Distretti del Cibo, azioni di sviluppo economico ecosostenibili nella Programmazione Europea 2021-2027”. Seminario a cura dell’Associazione Acli Terra Calabria.Il due febbraio alle 11 toccherà ad Enterprise Europe Network di Union Camere Calabria sviluppare in un apposito seminario il tema “L’impatto delle nuove tecnologie abilitanti sulle PMI del settore Agroalimentare”. Sempre il 2 Febbraio alle 18 sarà assegnato il “Premio Innovazione” Sen. Giuseppe Petronio.

La conferenza stampa si terrà in streaming il 27 gennaio alle 11.